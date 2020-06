Particulier die nu elektrische auto koopt, kan subsidie aanvragen

Particulieren die vanaf donderdag een elektrische auto kopen, komen in aanmerking voor een subsidie hierop. Bij een nieuw model kunnen ze vanaf 1 juli 4000 euro bij de overheid aanvragen, met terugwerkende kracht, voor elektrische occasions gaat het om 2000 euro.

Hoewel elektrisch rijden al van de grond komt in de zakelijke wereld, wil het kabinet ook een brede groep particulieren verleiden elektrisch te gaan rijden, in de hoop de CO2-uitstoot van het wagenpark te verlagen.

De regeling, die overigens ook opgaat voor leaseauto’s, werd in maart al aangekondigd. Per 1 juli moet het loket openen, maar voor auto’s die vanaf 4 juni worden verkocht geldt al dat de koper subsidie kan aanvragen.

De subsidie geldt voor auto’s die tussen de 12.000 en 45.000 euro waard zijn en op een volle accu zeker 120 kilometer kunnen rijden. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaren die binnen drie jaar van auto veranderen moeten een deel van de subsidie terugbetalen. Leasers krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie. De regeling loopt tot 2025.

De ANWB is verheugd dat de subsidieregeling voor de aanschaf of private lease van een elektrische auto er nu is. „Met de aanschafsubsidie geeft het kabinet nu invulling aan een lang gekoesterde wens van de ANWB. De ANWB vindt het belangrijk dat de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar wordt. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de hoge aanschafprijs nog een grote belemmering vormt voor geïnteresseerde automobilisten”.