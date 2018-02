Parlementaire enquête gaswinning op lange baan

Een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen zal er ooit komen, maar niet nu. De meeste partijen in de Tweede Kamer zeiden woensdag dat nu een onderzoek houden de afwikkeling van schademeldingen en het verlagen van de gaswinning zou hinderen.

Sandra Beckerman (SP) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) willen allebei dat de gaswinning eens grondig onder de loep wordt genomen en volgens hen is daar maar één middel geschikt voor. „Dit zijn vragen die alleen bij een parlementaire enquête kunnen worden beantwoord”, zei van Tongeren tijdens het debat.

Maar nu er meters worden gemaakt op het dossier - er is een nieuw schadeprotocol en het kabinet wil zo snel mogelijk de gaswinning terugdraaien - vrezen Kamerleden dat partijen als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich zullen ingraven als ze zich moeten verantwoorden in het parlement. En dan blijven de slachtoffers in Groningen met lege handen achter, zo redeneerden ze. Ook Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie), tot de totstandkoming van dit kabinet nog pleitbezorgers van een enquête, vinden het er nu niet het moment voor.

Gedurende het debat viel verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken) veel lof ten deel voor zijn optreden in het Groningen-dossier, maar de Kamer zat ook nog met veel vragen. Over bijvoorbeeld de splitsing in de afhandeling van schade. Meldingen van na 31 maart 2017 vallen onder het nieuwe regime, waar de NAM op afstand staat. Mensen die eerder een schademelding deden zijn toch nog op het oude systeem, en daarmee de NAM, aangewezen.

Waarom kan niet iedereen zich straks melden bij de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade? Dat is gewoon logistiek niet mogelijk, bezwoer Wiebes. Normaal zou de oprichting van zo’n instantie al een jaar duren, aldus de minister, terwijl mensen met schade zich volgens de huidige planning al vanaf 19 maart kunnen melden.

Op niet alle vragen had Wiebes een antwoord. Over het verlagen van de gaswinning herhaalde hij wat hij de afgelopen weken al vaker zei: aan het einde van volgende maand komt hij met een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om de gaswinning in Groningen terug te schroeven.