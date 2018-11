Parket bevestigt vondst Corrie van der Valk

Het parket van de Waalse stad Namen bevestigt de vondst van het lichaam van de sinds 7 januari 2001 jaar vermiste Corrie van der Valk, lid van de Nederlandse horecafamilie. De toen 58-jarige vrouw is dezelfde dag nog om het leven gekomen toen ze door een trein werd gegrepen op het spoor Namen-Dinant, ter hoogte van het plaatsje Lustin. Doordat ze niet kon worden geïdentificeerd werd ze begraven in een speciaal hoekje voor anonieme overledenen op de begraafplaats van het dorp Bois-de-Villers nabij de Maas.

Verschillende media meldden al dat het raadsel na bijna achttien jaar is opgelost. Volgens de procureur was Corrie van der Valk alleen en had zij niets bij zich waaruit haar identiteit kon worden afgeleid of waaruit bleek dat ze uit Nederland kwam. Haar lichaam was zwaar verminkt. Onlangs werd haar lichaam door de afdeling Vermiste Personen van de Belgische justitie opgegraven en DNA afgenomen. Via een internationale databank werd een match gevonden.

De procureur wilde niet vertellen waar het lichaam nu is. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk ging of zelfmoord. Haar lichaam werd opgegraven omdat de Belgen zoveel mogelijk „cold cases” via DNA proberen op te lossen.

De vrouw van Nico van der Valk, achterneef van Gerrit van het gelijknamige horecabedrijf, werd voor het laatst gezien in haar villa in het Gelderse Nederasselt. Omdat ze haar eigen leven leidde, sloeg de familie pas op 27 januari 2001 alarm. Jarenlang deden allerlei geruchten de ronde rond haar vermissing. Zo zou ze in India bij een sekte wonen, maar ook was haar echtgenoot een tijdje verdachte. In 2002 werd het politieonderzoek gestaakt. In 2008 werd Corrie van der Valk officieel dood verklaard.