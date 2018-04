Parijs wil nog zes maanden paspoortcontroles

Frankrijk wil de paspoort- en andere controles aan zijn grenzen nog zes maanden aanhouden. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat de regering dat deze week in Brussel heeft gemeld. Frankrijk wil vanwege ‘de aanhoudende terreurdreiging’ nog tot eind oktober doorgaan met grenscontroles, die werden ingevoerd na de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015.

Binnen de Schengenzone, waar Frankrijk deel van uitmaakt, zijn grenscontroles in principe afgeschaft. Inwoners en bedrijven uit de Schengenlanden kunnen vrij reizen in het gebied dat bestaat uit 23 van de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. In „uitzonderlijke situaties” kunnen de landen een tijdelijke uitzondering voor grenscontroles vragen. De huidige termijn voor Frankrijk verstrijkt eind april.

Ook Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen controleren hun grenzen. De maatregel werd ingevoerd op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Zij beroepen zich eveneens op "de veiligheidssituatie in Europa". Hun toegestane termijn loopt af in mei. Oostenrijk, Duitsland en Denemarken zouden ook verlenging willen, maar volgens de woordvoerder heeft de commissie geen aanvragen ontvangen.