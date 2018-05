Parijs pleit voor direct schrappen EU-korting

De Franse regering ziet niet in waarom de jaarlijkse EU-korting voor Nederland na 2020 in vijf jaar moet worden afgebouwd. Wat Parijs betreft kunnen de huidige kortingen voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk, en Zweden in de nieuwe meerjarenbegroting van de EU van 2021 tot en met 2027 direct worden geschrapt.

Dat bleek bij de eerste gespreksronde tussen de EU-lidstaten in Brussel over het op 2 mei door de Europese Commissie voorgestelde zogeheten meerjarig financieel kader (MFK) na 2020. Nederland krijgt jaarlijks circa 1 miljard euro terug maar de commissie wil geleidelijk af van de kortingen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) betoogde dat de lastenverdeling in de EU eerlijk moet zijn. „Door het vertrek van de Britten uit de EU dreigt Nederland twee keer te worden geraakt. Onze economie wordt onevenredig getroffen. Daarnaast is er een buitensporige budgettaire last.”

De Britse premier Margaret Thatcher bedong in 1984 een permanente korting waardoor andere landen meer moesten afdragen. Sinds 2005 krijgt Nederland compensatie. Nu de Britten vertrekken kunnen alle kortingen weg, vindt Brussel.