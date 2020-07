Paramedische zorg voor coronapatiënt tijdelijk in basispakket

Coronapatiënten krijgen tijdelijk paramedische zorg zoals fysiotherapie vergoed vanuit hun basisverzekering. Het gaat om mensen die herstellen van ernstige klachten die zij opliepen door een besmetting met het coronavirus. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft besloten deze herstelzorg per heden en onder voorwaarden op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

Van Ark neemt een advies hierover van het Zorginstituut over, schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer. Tegelijk zal onderzoek worden gedaan naar de effecten van deze zorg. „De gevolgen voor patiënten die ernstige klachten hebben door corona zijn enorm. Patiënten die veel verschillende vormen van zorg nodig hebben hoeven zich om de vergoeding nu geen zorgen meer te maken.” Voor zorg uit het basispakket wordt geen eigen risico berekend.

Paramedische zorg voor coronapatiënten bestaat meestal uit combinaties van fysio- of oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut. De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor maximaal vijftig fysio- of oefentherapeutische sessies, acht uren ergotherapie en zeven uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.