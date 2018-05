Paniek na knallen in Brussels station

Na het horen van een knal of mogelijke schoten is vrijdagmiddag paniek uitgebroken in het Zuidstation van Brussel. Tientallen mensen renden rond 17.00 uur naar buiten. Getuigen meldden op sociale media dat er een of meer personen zouden zijn gezien met wapens, maar die zijn niet gevonden.

De politie was snel massaal ter plaatse en zette ook een helikopter in. Treinreizigers werden van twee perrons geëvacueerd en de centrale stationshal werd ontruimd en deels afgezet.

Volgens sommige bronnen was het vals alarm en zouden enkele jongeren met voetzoekers hebben gegooid.

Na een klein uur werd het station weer vrijgegeven. Er vielen volgens de politie geen gewonden. Een onderzoek loopt nog.