Palestijnen hekelen bezoek CU en SGP aan nederzettingen

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt „in de sterkste bewoordingen” een bezoek van „anti-Palestijnse parlementsleden”, onder wie Joël Voordewind (ChristenUnie) en Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), aan „illegale Israëlische nederzettingen in de bezette staat Palestina.”

Het zou gaan om een bezoek „ter ondersteuning van de Israëlische bezetting en de meest extremistische elementen binnen die maatschappij.”

Voordewind zegt met zowel Israëlische oppositie- als coalitiepartijen te spreken. „Als Kamerlid bezoek ik vele plekken en spreek met diverse mensen om me persoonlijk te informeren over wat er speelt. Dit bezoek is daar een voorbeeld van.” Ruissen stelt: „Ik ben hier met christelijke parlementariërs van over de hele wereld om onze steun te tonen voor Israël en om ons te laten informeren. Judea en Samaria zie ik niet als bezette gebieden, maar als betwiste gebieden.”