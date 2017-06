OVSE: Partijen zouden meer vrouwen op lijsten moeten zetten

Nederland zou moeten overwegen maatregelen te treffen om politieke partijen te verplichten meer vrouwen op hun kandidatenlijsten te plaatsen, vindt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Partijen zouden bijvoorbeeld verplicht kunnen worden een minimumaantal vrouwen op hun lijsten te plaatsen. Een andere mogelijkheid is partijen te verplichten op hun kieslijsten om en om een man en een vrouw te plaatsen, schrijft de OVSE in een woensdag gepubliceerde evaluatie van de laatstgehouden Nederlandse Kamerverkiezingen.

Het viel de organisatie op dat slechts 35 procent van alle kandidaten vrouw was. Bovendien hadden twee partijen, de SGP en de Vrije Democratische Partij, helemaal geen vrouwen op hun kieslijsten staan. Dat alles is niet in overeenstemming met „internationale standaarden”, stelt de OVSE vast.

„De keuzevrijheid met betrekking tot kandidaatstelling voor partijen in Nederland is een groot goed”, reageerde vanmorgen desgevraagd een woordvoerder van de SGP, „zeker gezien het grote aantal partijen waaruit mensen in ons land hun keuze kunnen maken.”

Een ander kritiekpunt van de OVSE, die alle nationale verkiezingen in Europa volgt en daarover regelmatig rapporteert, is dat het stembiljet in Nederland dit keer onhanteerbaar was. Dat was dit jaar door de grote hoeveelheid partijen 1 meter breed en 70 centimeter hoog. Ouderen, slechtzien- den en laaggeletterden konden maar moeilijk met dit enorme formaat overweg, aldus de waarnemers.