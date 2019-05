Overnachting na zorg komt in basispakket

Mensen die ver moeten reizen voor hun medische behandeling, kunnen vanaf volgend jaar overnachtingen vergoed krijgen. Het is een van de toevoegingen aan het basispakket, die minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag bekend heeft gemaakt.

Bepaalde, gespecialiseerde behandelingen worden maar op een beperkt aantal plekken in het land uitgevoerd. Mensen kunnen nu al een vergoeding krijgen voor de reiskosten, maar dat vindt Bruins toch niet ideaal. “Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald”, zegt hij over het gespecialiseerde protonencentrum in Groningen. “Steeds heen en weer rijden is enorm belastend.”

Daarom kunnen mensen vanaf volgend jaar maximaal 75 euro per nacht vergoed krijgen, mits er minimaal drie dagen achter elkaar wordt behandeld.

Bruins komt ook met een maatregel om peperdure geneesmiddelen beter bereikbaar te maken voor patiënten. Nu is het nog zo dat als het ministerie en een fabrikant het niet eens worden over de prijs, dat middel ook niet wordt vergoed als een apotheker het zelf maakt (de zogenoemde magistrale bereiding).

Dat wil Bruins veranderen. "Maar uiteraard alleen als de apotheekbereiding wél een acceptabele prijs heeft." Wat onder ‘acceptabel’ wordt verstaan, zal onder andere op advies van het Zorginstituut worden gebaseerd.