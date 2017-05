Overleg Rutte en Pechtold in Scheveningen

VVD-leider Mark Rutte en Alexander Pechtold van D66 hebben woensdag enkele uren overlegd met elkaar in Scheveningen. De formatie is in een impasse gekomen nadat duidelijk was geworden dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er niet in zit.

PVV-leider Geert Wilder twitterde een foto van beide partijleiders in gesprek. Een zegsman van D66 bevestigde dat het overleg afgelopen is. Of het iets heeft opgeleverd is nog niet duidelijk.

Bij de VVD en CDA waren ze niet blij met de snelle afwijzing dinsdag door D66 van een coalitie met de ChristenUnie. Later nodigden Rutte en CDA-leider Sybrand Buma de leiders van ChristenUnie en D66 nog eens uit voor een gezamenlijk gesprek woensdag. Dat werd snel door D66 van de hand gewezen.