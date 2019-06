Overleg over hervorming pensioen begint weer

Kabinet, werkgevers en werknemers gaan maandag weer formeel praten over de hervorming van het pensioenstelsel. In november mislukte het overleg hierover nog.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) nodigde de bonden vrijdag opnieuw uit. Daarvoor hadden achter de schermen al veel gesprekken plaatsgevonden. Het feit dat ze nu weer officieel om de tafel gaan zitten, geeft aan dat alle partijen goede hoop hebben er dit keer wel uit te komen.

Ze zijn het over veel punten ook al eens. Pensioenuitkeringen kunnen in de toekomst sneller gaan stijgen en in slechte tijden sneller worden gekort. De buffers van de pensioenfondsen gaan omlaag en jongeren gaan niet meer het pensioen voor ouderen betalen. Bij die laatste kwestie moet er nog wel overeenstemming komen over compensatie voor een groep oudere werknemers die hierdoor getroffen wordt.

Er lijkt ook een oplossing in zicht voor de zware beroepen. Koolmees denkt hierover tot een afspraak te kunnen komen, maar geeft nog geen details. Ingewijden verwachten dat de boete op vervroegd met pensioen gaan zou kunnen worden verlaagd.

Het meest heikele punt blijft de verdere ophoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden zijn hier fel tegen. Het kabinet ziet mogelijkheden om de AOW-leeftijd minder stringent te koppelen aan de levensverwachting, aldus Koolmees. Dat betekent dus dat de pensioenleeftijd minder snel zou stijgen.

Afgelopen week waren er nog grote stakingen voor een beter pensioen.