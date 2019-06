Overleg over EU-topbanen wordt voortgezet

Premier Mark Rutte en vijf andere Europese leiders zijn nog niet uit de verdeling van de EU-topbanen. In een gezamenlijke verklaring na afloop van een diner in Brussel stellen ze "in nauw contact met elkaar te blijven" en hun eigen politieke families te zullen consulteren. Het is de bedoeling dat de Europese regeringsleiders tijdens een top op 20 en 21 juni kandidaten voordragen voor verschillende topfuncties, waaronder de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

De zes waren "informeel bijeen om van gedachten te wisselen over de toekomstige prioriteiten van de EU", aldus de verklaring. Rutte en de Belgische premier Charles Michel vertegenwoordigden de Europese liberalen. Voor de christendemocraten schoven de premiers van Kroatië (Andrej Plenkovic) en Letland (Krišjānis Karins) aan, en voor de sociaaldemocraten de Spaanse en Portugese minister-presidenten Pedro Sánchez en António Costa. Het overleg was "constructief".

Vorige maand zei Rutte op een EU-top in Brussel dat de leiders eerst de prioriteiten van het EU-beleid voor de komende vijf jaar moeten bepalen en dan pas praten over de personen die daar het beste leiding aan kunnen geven. Speerpunten zullen naar verwachting economie, klimaatverandering en migratie zijn.

EU-president Donald Tusk wil snel besluiten over de ‘poppetjes’. Zo vervalt op 31 oktober het mandaat van de Europese Commissie en moet de opvolging van de huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker, zijn geregeld. Het Europees Parlement wil dat de kandidaat daarvoor uit zijn midden komt. Daarnaast moet ook Tusk zelf vertrekken, evenals EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi.