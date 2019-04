Overleg over cao Defensie mislukt

Het overleg over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor het personeel van Defensie is mislukt. Volgens de vakbonden AFMP en VBM geeft het ministerie „geen openheid” over zijn inzet. Ook is niet duidelijk hoeveel extra geld er is voor de cao.

Vorig jaar zomer wezen de vakbondsleden een bereikt resultaat van de hand. Ze wilden meer geld en een betere pensioenregeling. De afgelopen maanden is er af en aan weer gesproken. In november liepen de onderhandelingen al eens vast, maar ze werden later toch weer voortgezet.

Minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser hebben steeds gezegd snel tot resultaat te willen komen. In de Tweede Kamer is aangedrongen om vlot tot een nieuwe cao te komen. Isabel Diks (GroenLinks) wil een debat over het mislukken van de onderhandelingen.