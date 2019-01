Overleg NAVO en Rusland in Brussel

De NAVO en Rusland zitten vrijdag voor het eerst dit jaar aan tafel in het hoofdkwartier van het militaire bondgenootschap in Brussel. In de zogeheten NAVO-Ruslandraad komen beide partijen op ambassadeursniveau bijeen om politieke problemen te bespreken.

Het belangrijkste gespreksonderwerp is het INF-verdrag, waarin Rusland en de Verenigde Staten in 1987 afspraken (nucleaire) middellangeafstandsraketten te verbieden. Omdat Moskou zich er volgende de 29 NAVO-landen niet aan houdt, heeft de Amerikaanse regering een ultimatum gesteld. Als Rusland het verdrag op 4 februari niet aantoonbaar naleeft, stappen de Amerikanen eruit.

Het Kremlin zei eerder deze maand klaar te zijn voor overleg over de kwestie die veel NAVO-landen, waaronder Nederland, zorgen baart. Op een VN-conferentie in Genève eisten de VS maandag dat Rusland de raketten vernietigt.

Het is de negende NAVO-Ruslandraad sinds 2016. Na de Russische inlijving van de Krim in 2014 schortte de NAVO het politieke overleg op om er in twee jaar later weer mee te beginnen. De laatste keer dat partijen elkaar troffen, was in oktober 2018.