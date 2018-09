Overleg Blok met Australië over MH17

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische collega Marise Payne hebben in New York overlegd over het gezamenlijke besluit van hun landen om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Zij deden dat in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de VN.

„Nederland en Australië hebben Rusland eind mei verzocht om in onderhandeling te treden over aansprakelijkstelling. Onze landen zijn via onze diplomatieke kanalen in contact hierover met Rusland. We vinden het belangrijk dat we op afzienbare termijn kunnen starten met de onderhandelingen”, zei de Nederlandse bewindsman.

Eerder op de dag praatten Blok en Payne hun collega’s van de landen van het onderzoeksteam Joint Investigation Team (JIT) bij over het aansprakelijk stellen van Rusland. Het JIT presenteerde afgelopen mei bewijs waaruit blijkt dat de BUK-installatie die is gebruikt om vlucht MH17 neer te halen toebehoorde aan het Russische leger. Premier Mark Rutte stelde dinsdag op Twitter dat het van groot belang is dat alle landen de feiten uit het JIT-onderzoek onderschrijven.

Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.