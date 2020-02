Overheid opent informatienummer over coronavirus

De rijksoverheid opent een informatienummer waar mensen terechtkunnen met vragen over het nieuwe coronavirus. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Volgens de bewindsman leven er veel vragen over het coronavirus. Veel informatie is al te vinden op de website van de rijksoverheid, maar wie graag iemand aan de lijn wil krijgen kan in de loop van de middag terecht op het publieksinformatienummer 0800-1351.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de GGD ook publieksnummers heeft geopend voor vragen over het virus. Voor Hart voor Brabant gaat het om 0900-3646464 en voor West-Brabant om 085-0785617.