‘Overheid moet op meer terreinen regie nemen’

De overheid moet de komende decennia niet alleen fors meer investeren in het groeivermogen van de economie, maar op een aantal terreinen ook veel meer op de voorgrond treden. Een sturende rol is onder meer nodig in het onderwijs, bij wetenschappelijk onderzoek en op het gebied van verduurzaming.

Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Hij erkent dat dit een koerswijziging betekent voor zowel het kabinet als zijn eigen VVD. „De erkenning is gegroeid dat regie van de overheid op veel van deze terreinen nodig is, en ook fundamenteel hogere uitgaven”, aldus de minister. „Het idee dat markt alle vernieuwing op zich kan nemen is onjuist gebleken. Dat is een verschuiving, ja.”

Het kabinet wil volgens Wiebes voorkomen dat ook de komende tijd de welvaartsgroei grotendeels opgaat aan de stijgende kosten van bijvoorbeeld de zorg en de oudedagsvoorziening. Om te zorgen dat meer geld in de portemonnees van huishoudens belandt, moet „de koek groter worden gemaakt”. Gerichte investeringen kunnen daarbij helpen.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat het nadenkt over een speciaal fonds waar zulke investeringen uit gefinancierd kunnen worden. De lage rente maakt dat extra aantrekkelijk. Over hoe dat fonds eruit komt te zien, wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid verwacht.

Op onderwijsgebied bijvoorbeeld doet Nederland het „naar internationale maatstaven goed, maar niet top”, aldus Wiebes. „Een nieuwe generatie leermiddelen” moet docenten helpen kinderen „elk op hun eigen niveau” te bedienen. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat mensen zich hun hele leven blijven ontwikkelen, en er vaker voor kiezen fulltime te gaan werken. Een beter stelsel voor kinderopvang moet daarbij helpen.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ziet Wiebes eveneens een „ferme rol” voor de overheid. „We moeten daar meer publiek in investeren, en zorgen dat we meer euro’s halen uit onze kennis.” Meer samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen is daarbij hard nodig. Verder moet veel worden geïnvesteerd infrastructuur, vooral in „collectieve vervoersoplossingen met een grotere capaciteit”.

Verder voorziet Wiebes een belangrijke impuls voor de economie als Nederland als eerste werk maakt van de overstap naar schone energie en hergebruik van afvalstoffen. Daarbij is het noodzakelijk dat de drie sectoren die voor de grootste verduurzamingsopgave staan, de energievoorziening, de landbouw en de zware industrie, nauw samenwerken.