„Overheid kruipt bij je achter het stuur”

Veiligheid in het verkeer is belangrijk, erkent organisatie Privacy First, maar het idee van de politie om camera’s in te zetten tegen appen achter het stuur, gaat volgens de groep te ver. „Het is een zwaar middel, en waar eindigt het? Je hebt steeds minder privacy en steeds meer controle door de overheid. De staat kijkt al achter de voordeur en kruipt nu ook bij je achter het stuur. Dan moet je op de rem trappen”, zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First. De organisatie overweegt naar de rechter te stappen om de controles te voorkomen. Daarnaast hoopt Böhre dat de politiek ingrijpt.

Het grote bezwaar van Böhre: ook onschuldigen rijden langs zo’n camera, mensen die niet appen of bellen. „Zo’n camera kan zien wie in welke auto zit en wie de passagiers zijn. Dat lijkt me in strijd met het recht om anoniem te zijn in de openbare ruimte. Er kunnen allerlei situaties aan het licht komen die je misschien privé wilt houden. Is dat de taak van de politie? Sla je dan niet te ver door?” Bovendien gaat het om een klein probleem, zegt hij: „99 procent van de mensen rijdt netjes, zij zijn onschuldige automobilisten. Moet je de hele bevolking controleren om die ene procent te kunnen pakken.”

Böhre is ook bang voor iets dat ‘function creep’ wordt genoemd: „Als er een nieuwe mogelijkheid komt, wordt die in eerste instantie gebruikt voor legitieme doelen. Maar langzaam maar zeker komen er steeds meer andere doelen bij en krijg je onvoorzien gebruik, waarvoor het niet bedoeld was. En misschien wel misbruik. Daar kun je donder op zeggen.”

De Autoriteit Persoonsgegevens kan nog niets zeggen over het idee van de politie, omdat er nog geen concreet voorstel is. In zijn algemeenheid „mogen gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld en niet voor andere doelen”, laat de waakhond wel weten.