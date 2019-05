Overheid kan niet veel, maar wel íéts doen tegen nepnieuws

Erg, die toename van nepnieuws en digitale desinformatie? Ja, want ze kúnnen democratie en rechtsstaat ondermijnen. Daarom moeten overheden zich hierop bezinnen, al is bestrijden ervan moeilijk.

Toegegeven, nepnieuws is van alle tijden. Nieuw is wel dat in het digitale tijdperk allerlei vormen van desinformatie zich sneller en grootschaliger onder de bevolking verspreiden dan vroeger.

Daarom was het geen gek idee van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om vorig jaar aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hierover een advies te vragen. Donderdagmiddag kon zij het rapport ”Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk” in ontvangst nemen. Met een tevreden lach op haar gezicht.

Bij zo’n ingewikkeld onderwerp helpt het namelijk al enorm als iemand de materie helder analyseert en ontrafelt. En dat doet de Raad. Hij onderscheidt drie bedreigingen: desinformatie, desintegratie en despotisme.

Desinformatie: door internet en social media kunnen nepnieuws en complottheorieën ongelooflijk snel verspreid worden. En al gebeurt dat in Nederland, in vergelijking met de VS en de Baltische staten, nog relatief weinig, een grote hoeveelheid desinformatie kán maatschappij en staat hinderlijk ontwrichten.

Desintegratie: als ieder zijn eigen waarheid heeft en in zijn eigen informatiebubble leeft, splitst dat mensen en polariseert dat groepen burgers. Opnieuw: dit kan ontwrichtend en destabiliserend uitwerken.

Despotisme: doordat grote bedrijven, providers en wellicht ook politieke partijen zóveel informatie over ons hebben, kunnen ze ons, subtiel en zonder dat wij het door hebben, beïnvloeden. Daardoor komt keuzevrijheid, één van de pilaren onder een vrije samenleving, onder druk te staan.

Nogmaals: mooi gezegd, fraai geanalyseerd. Maar wat kunnen overheden, die bezorgd zijn over de kwaliteit van hun democratie, daar nu precies mee? Dat is nog niet zo makkelijk. Want een westere regering wil natuurlijk niet graag de vrijheid van meningsuiting inperken. Dus burgers mógen onzin uitkramen en nepnieuws rondstrooien zoveel ze willen.

Toch kunnen overheden, leert ons de ROB, wel íéts ondernemen. Wat? Burgers weerbaar maken, bijvoorbeeld. Hun de vaardigheid leren onderscheid te maken tussen echt en nepnieuws. Maar ook: zelf het goede voorbeeld geven. Je als overheid toetsbaar opstellen en je eigen tegenspraak organiseren. In deze examenweken nuttige studiestof, niet alleen voor Ollongren, maar voor alle ministers en overheidspersonen.