Over blokkades, breekpunten en valse beeldvorming rond formatie

Met name Bijbelgetrouwe christenen keken een paar weken geleden verbaasd op toen ze een nieuwsbericht van het ANP lazen. ”Voltooidlevenwet voor ChristenUnie geen breekpunt meer”, was de teneur van het bericht.

Huh?! CU-leider Segers had zich er tijdens de verkiezingscampagne toch klip-en-klaar over uitgelaten? Zijn partij zou beslist niet deelnemen aan een coalitie die ervoor zou zorgen dat een burger die zijn bestaan als voltooid beschouwt, zijn leven met hulp van artsen of anderen zou mogen beëindigen. „Ik heb maar één breekpunt”, zei Segers begin dit jaar herhaaldelijk, „en dat is dit; hier werken wij niet aan mee; basta.” En dan nu opeens capituleren?

Nee dus. Politiek is een subtiel spel en politici wegen hun woorden gewoonlijk op een goudschaaltje. Journalisten dienen daarom altijd scherp te letten op wat wél en níét gezegd wordt.

In dit geval ondervroeg de journalist Segers in de dagen dat informateur Schippers aftastte of een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot de mogelijkheden behoorde. De verslaggever vroeg in dat verband aan de CU-leider of een klaarmetlevenwet voor zijn partij nog altijd een breekpunt was. Hij kreeg als antwoord „dat de ChristenUnie geen blokkades vooraf heeft om met wie dan ook te praten over welk onderwerp dan ook.” Aha, dacht de ijverige en gretige journalist, ik heb beet! Geen blokkades? Dan ook geen breekpunten meer.

Maar dat was natuurlijk al te vlot geconcludeerd. Het enige wat Segers had betoogd was dat hij niet vooráf al zulke hoge barrières wilde opwerpen dat zelfs praten met D66 bij voorbaat zinloos was. Een gangbaar standpunt in een land waarin coalities altijd gesmeed worden uit minstens twee partijen, en waarin politieke groeperingen altijd water bij de wijn moeten doen, al kunnen er tegelijkertijd enkele thema’s zijn waarop men weinig of niet wil bewegen.

Maar was het dan niet opmerkelijk dat Segers de achterliggende weken de term ”breekpunt”, die hij voorheen regelmatig bezigde, niet meer in de mond nam? Dat was het zeker. Maar goede verstaanders begrepen dat dit te maken had met de actuele politieke context. De ChristenUnietop was zich er terdege van bewust dat het op dit moment bezigen van de térm breekpunt door D66 al te gemakkelijk gebruikt kon worden om hen af te serveren. Zo van: met jullie hoeven we zelfs geen gesprek te beginnen, want jullie noemen een voor ons aangelegen thema een breekpunt. Dat plezier en dat gemak gunden Segers en zijn formatieteam Pechtold niet.

Wie hier nog wat langer over nadenkt, realiseert zich dat het hier gaat om meer dan slechts een terminologische kwestie. Wie immers de ChristenUnie weet te voorzien van het label ”dé partij die klaarmetlevenwetgeving blokkeert”, heeft in de publiciteit een veldslag gewonnen. Terwijl er dan strikt genomen sprake is van aan bedrog grenzende versimpeling van de werkelijkheid. Een bewuste misleiding die suggereert dat als je déze partij maar buiten de deur houdt, de beslissende stap is gezet en de betreffende wetgeving er de komende vier jaar zonder twijfel komt.

Wat nog maar te bezien staat. Want wie het achterliggende jaar niet onder een steen leefde maar zijn ogen in Nederland goed de kost gaf, zag dat het tij voor de voorstanders van een klaarmetlevenwet snel aan het verlopen was. Nee, niet alleen Bijbelgetrouwe christenen keerden zich tegen het idee dat minister Schippers van VWS vorig jaar oktober abrupt dropte. Ook de landelijke artsenorganisatie KNMG noemde een aparte klaarmetlevenwet dit jaar te risicovol en onwenselijk.

En behalve ChristenUnie, SGP en CDA, trapte in de politiek ook VVD-leider Rutte op de rem als het gaat om het er snel doorheen drukken van wetgeving aangaande voltooid leven. Dit thema leent zich niet voor vluggertjes, betoogde de premier in maart in het Nederlands Dagblad. Beter was het volgens hem als we voor deze problematiek ruim de tijd zouden nemen middels een breed opgezet maatschappelijk debat.

Met dit alles is niet gezegd dat een voltooidlevenwet er de komende kabinetsperiode per se niet komt. Maar de voorstelling van zaken dat er één partij is die een dergelijke wet blokkeert, terwijl de rest van de (weldenkende) wereld voor is, is in elk geval pertinent onjuist.