Ouders toeslagenaffaire krijgen voor kerst compensatie

Honderden gedupeerde ouders in de kindertoeslagenaffaire krijgen dinsdag nog van de Belastingdienst te horen hoeveel compensatie ze dit jaar krijgen. Het gaat om een voorlopig bedrag, gebaseerd op de informatie die nu beschikbaar is. Dat wordt voor de kerst overgemaakt.

Ouders in een kleine driehonderd zaken krijgen uitsluitsel over het voorlopige bedrag. In ruim tweehonderd gevallen gaat het om bedragen tot 20.000 euro, bij ruim zeventig ligt het bedrag hoger. De hoogste uitkering is 66.000 euro. Begin volgend jaar volgt een definitieve beoordeling, laat staatssecretaris Menno Snel (Financiën) weten.

De voorlopige bedragen zijn gebaseerd op de adviezen van de commissie die onder leiding van oud-minister Piet-Hein Donner onderzoek deed naar de affaire. In het zogenoemde CAF-11-dossier zitten zo’n driehonderd ouders van wie de kinderopvangtoeslag in veel gevallen onterecht is stopgezet en teruggevorderd.

Nog niet alle informatie is beschikbaar, daarom spreekt Snel van een voorlopig bedrag. Zo moet bijvoorbeeld nog duidelijk worden of ouders juridische kosten hebben gemaakt, of kosten voor dwanginvordering. Daarvoor moeten ze ook worden gecompenseerd.

Snel wil ouders begin volgend jaar een definitief bedrag voorstellen. Daar kunnen de gedupeerden ook nog tegen in bezwaar gaan. De staatssecretaris benadrukt dat het uiteindelijke bedrag alleen maar hoger kan uitvallen, niet lager.

„Een geldbedrag kan nooit alles goedmaken”, stelt Snel. „Het onrecht dat deze ouders is aangedaan en het gevoel van machteloosheid waar ze zo lang mee hebben rondlopen, kan ik helaas op geen enkele manier wegnemen. Dat besef ik ten zeerste.”