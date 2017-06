Oud-SGP-leider Van Rossum (97) overleden

Oud-SGP-leider ir. H. van Rossum is zaterdagavond in zijn woonplaats Zeist op 97-jarige leeftijd overleden.

Van Rossum zat van 1967 tot 1986 voor de SGP in de Tweede Kamer. Van 1981 tot 1986 was hij fractievoorzitter en partijleider. In die hoedanigheid volgde hij in 1981 ds. H. G. Abma op. Na Van Rossum nam ir. B. J. van der Vlies het stokje van het partijleiderschap over.

Boerenzoon Van Rossum, die in Delft civiele techniek studeerde, stond aan het Binnenhof ondermeer bekend vanwege zijn grote kennis op het terrein van Verkeer en Waterstaat.

Van Rossum was in zijn woonplaats Zeist jarenlang ouderling in de Gereformeerde Gemeente.