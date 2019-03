Oud-RPF’er Wagenaar leest oud-fractievoorzitter Leerling voor

In een woonzorgcentrum te Bergambacht vindt eens per drie, vier weken een bijzondere ontmoeting plaats. Oud-RPF-Kamerlid Wagenaar leest zijn oud-fractievoorzitter, Leerling, voor uit een boek.

We schrijven 1985. De Reformatorische Politieke Federatie (RPF), een van de voorlopers van de ChristenUnie, bezet twee zetels in de Tweede Kamer. Behalve fractievoorzitter Meindert Leerling, oud-journalist bij de EO, betreft dat Aad Wagenaar, oud-leraar godsdienst en maatschappijleer.

De sfeer in het gangetje waar de werkkamers van de twee zich bevinden, is om te snijden. De twee politici kunnen elkaar niet meer luchten of zien. Kortgezegd komt het erop neer dat Wagenaar een zakelijke wijze van politiek bedrijven voorstaat en Leerling een meer getuigende.

In april 1985 komt het tot een breuk. Het RPF-federatiebestuur zegt het vertrouwen in Wagenaar op en deze besluit zelfstandig verder te gaan. Een poging om met de partij AR’85 in 1986 in de Kamer te komen, mislukt. In 1987 sluit Wagenaar zich aan bij het CDA. Het geruzie tussen de twee is geen reclame voor de christelijke politiek.

Bijzonder is de twee zich eind 2013 verzoenen. Leerling neemt daartoe het initiatief nadat hij een preek over vergeving hoorde. Hij neemt contact op met Wagenaar en biedt excuses aan voor zijn aandeel. Wagenaar doet daarop hetzelfde. Zo kan het dus ook gaan tussen christenpolitici.

Ondertussen gaat het leven verder. In november 2015 krijgt Leerling tijdens een congres van de ChristenUnie een hersenbloeding. Hij raakt eenzijdig verlamd en komt in een verpleeghuis in zijn woonplaats terecht. Zijn geheugen en spraakvermogen functioneren nog.

Dat de verzoening tussen hem en Wagenaar niet zomaar een kwestie van woorden is, maar ook van het hart, mag hieruit blijken dat Wagenaar (78) zijn voormalige fractiegenoot Leerling (83) eens per drie, vier weken opzoekt in het woonzorgcentrum. Ze spreken dan met elkaar over de politieke actualiteit en hun gezins- en familieleven. Daarna leest Wagenaar Leerling iets voor, onder andere uit een dagboek en recent uit de biografie van oud-ChristenUnie-senator Schuurman.

Wagenaar is overigens enkele jaren geleden weer lid geworden van de ChristenUnie. Hij schrijft momenteel een proefschrift over globalisering in Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse romans. Hij ontwikkelt een visie op dit verschijnsel vanuit christelijk perspectief.