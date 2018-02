Oud-premier Ruud Lubbers overleden

Voormalig premier Ruud Lubbers is overleden.Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Lubbers was 78 jaar oud. Hij stierf in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen in zijn woonplaats Rotterdam.

De christendemocraat Lubbers was minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde drie kabinetten. Voor die tijd was hij onder meer minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA.

Na zijn loopbaan in de politiek was hij hoogleraar en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Ook was hij twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet als informateur, in 2006 en 2010.

De uitvaartdienst van de oud-premier is volgende week dinsdag in Rotterdam. Dat heeft een woordvoerder namens de familie laten weten.„Het ging al een tijdje niet goed met zijn gezondheid. Daarom heeft hij ook niet deelgenomen aan het programma Kijken in de ziel, met oud-premiers in de hoofdrol”, aldus de zegsman. Coen Verbraak interviewde voor dat programma wel Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende.

De Tweede Kamer gaat Ruud Lubbers, de langstzittende premier van Nederland, binnenkort herdenken. Dat is na zijn uitvaart volgende week dinsdag.In ieder geval Kamervoorzitter Khadija Arib zal een toespraak houden.

Ruud Lubbers: Idealist met gezond verstand

Premier Ruud Lubbers stond open voor de opvattingen van andersdenkenden, ook als hij die niet tot de zijne wilde of kon maken. Dat zegt oud-PvdA-politicus en oud-premier Wim Kok. Hij was van 1989 tot 1994 minister van Financiën en vicepremier in het derde kabinet-Lubbers, en daarna diens opvolger.

In het kabinet Lubbers-III stond wederzijds respect centraal, herinnert Kok zich, „ook als we van meningen verschilden. Als premier stelde Lubbers - waar dat mogelijk was - zich boven de coalitiepartijen en ook dat heb ik zeer gewaardeerd.”

Ruud Lubbers heeft van 1973, het jaar waarin hij toetrad tot het kabinet-Den Uyl, tot 1994 prominente rollen vervuld in de Nederlandse politiek, aldus Kok. „Hartelijk en voorkomend in de omgang en resultaatgericht.”

Kok roemt zijn betrokkenheid bij vraagstukken over internationale migratie, de vluchtelingenproblematiek en klimaat en milieu. „Met zijn overlijden is een groot man van ons heengegaan, aan wie Nederland veel dank verschuldigd is.”

Volgens CDA-leider Sybrand Buma was Ruud Lubbers een „groot staatsman en een overtuigd christendemocraat” .Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst”, aldus Buma. „Afkomstig uit een Rotterdamse ondernemersfamilie koos Lubbers op jonge leeftijd voor een loopbaan in dienst van het algemeen belang. Een hele generatie Nederlanders groeide op in de tijd dat hij minister, fractievoorzitter en premier was.”

Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer: ,,We gedenken Ruud Lubbers met groot respect. Hij was in lastige tijden langdurig premier met veel vasthoudendheid, creativiteit en toewijding."

Fractievoorzitter van D66 Alexander Pechtold: ,,Met verdriet kennis genomen van het overlijden van Ruud Lubbers. Ons land verliest een groot christendemocraat, spitsvondig taalvernieuwer, markant staatsman, leider in economische crisistijd, overtuigd Europeaan en onbetwiste meester van het compromis.''

Lubbers: succesvol premier maar ook omstreden

Rutte geschokt door overlijden Lubbers