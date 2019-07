Oud NAVO-chef: Word niet afhankelijk van Trump

Als Nederland en andere Europese landen gehoor geven aan het verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump om hulp bij het conflict in de Straat van Hormuz, zouden die landen dat niet onder Amerikaans leiderschap moeten doen.

Die opmerkelijke uitspraak deed Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO, donderdagavond in Nieuwsuur. „Schaar je niet onder Amerikaans leiderschap, onder deze president. Ik had me vijf jaar geleden niet kunnen voorstellen dat ik dat zou zeggen als oud-NAVO secretaris-generaal. Probeer als Europa je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als je vindt dat het moet, doe het op Europese voorwaarden en onderhandel daarover met president Trump en de Amerikanen”, aldus de voormalige NAVO-chef.