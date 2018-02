Oud-minister vindt verklaring Kroon onhelder

Oud-minister Eimert van Middelkoop noemt de verklaring van Marco Kroon over het door hem gemelde geweldsincident in Afghanistan „onhelder”. Hij heeft dat gezegd in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

„Ik zou bijna zeggen: misschien heeft hij hulp nodig”, aldus de oud-minister. Van Middelkoop was minister van Defensie in de jaren 2007-2010. Het incident waarover Kroon in het AD heeft verklaard vond plaats in 2007. De met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Kroon heeft naar eigen zeggen destijds een man doodgeschoten die hem gevangen had gehouden en gemarteld. De oud-commando hield dit jaren stil.

Volgens Van Middelkoop roept het verhaal veel vragen op. „Ik vind de verklaring niet erg helder. Alleen al het feit dat hij destijds kennelijk meende dat wat hij heeft gedaan niet aan de commandant kon worden gemeld omdat het de missie in gevaar zou brengen, vind ik zo onhelder, zo onwaarschijnlijk, dat hij zijn verhaal nog maar een keer echt goed moet vertellen tegenover mensen die dat goed kunnen beoordelen.”