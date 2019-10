Oud-minister Ella Vogelaar overleden

Voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar is overleden. Vogelaar leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt, meldt de PvdA in een verklaring op basis van informatie van Vogelaars partner.

Vogelaar is 69 jaar oud geworden. Ze overleed maandag in haar woonplaats Utrecht. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, reageerde via Twitter op de dood van oud-minister Ella Vogelaar. „Wat intens verdrietig. Ik wens haar nabestaanden heel veel sterkte en iedereen die de somberte herkent de moed om hulp te zoeken.”

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.