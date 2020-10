Oud-LPF’er Eerdmans hoog op kandidatenlijst FVD

Oud-LPF’er Joost Eerdmans wil voor Forum voor Democratie de Tweede Kamer in. Hij is door de partij van Thierry Baudet op de vierde plek gezet van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van komend voorjaar.

In een interview met De Telegraaf zegt Eerdmans dat hij altijd de ambitie heeft gehad om terug te keren in de Tweede Kamer. „Maar ik vond dat er nooit een partij was die aansloot bij mijn gedachten en idealen.” Bij FVD heeft hij wel hoge verwachtingen. „Dit is een partij met potentie om in het kabinet te komen.”