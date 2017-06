Oud-Kamerlid wil voorzitter PvdA worden

Oud-Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug wil samen met PvdA-medewerker Gerard Oosterwijk een gooi doen naar het partijvoorzitterschap van de PvdA. Oosenbrug bevestigt vrijdag berichtgeving in de Volkskrant hierover.

De twee zijn de eersten die openlijk zeggen dat ze voorzitter Hans Spekman op willen volgen. Hij kondigde na de voor de PvdA slecht verlopen verkiezingen in maart zijn afscheid aan, maar blijft nog aan tot oktober.

In de Volkskrant zeggen Oosenbrug en Oosterwijk, die het voorzitterschap willen delen, dat ze de partij terug willen geven aan de leden. Volgens hen is de PvdA te veel een bubbel geworden waarbinnen alleen mensen met dezelfde afkomst en opleiding elkaar tegenkomen. Oosenbrug wil meer mensen bij de partij die zich op eigen kracht een weg omhoog zoeken, zegt ze in de krant.