Oud-Kamerlid Muller-Van Ast (PvdA) overleden

Voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Ina Muller-Van Ast is op 91-jarige leeftijd overleden, zo heeft haar zoon gemeld. Muller was van 1977 tot 1989 parlementariër en viel destijds erg op door haar markante stemgeluid en „een grote bek” zoals ze het zelf eens noemde. Door haar recht-voor-zijn-raaphouding botste ze nogal eens met bewindspersonen van CDA en VVD.

Muller maakte zich behalve om volksgezondheid ook druk om seksueel geweld tegen vrouwen. Zo maakte ze zich er sterk voor dat er meer geld ging naar organisaties die zich bezighielden met de opvang van vrouwen.

In 2014 werd ze op haar 86e in haar woonplaats Oss nog lijstduwer tijdens de raadsverkiezingen. Dat was vanwege haar rode hart en omdat ze de PvdA een boost wilde geven in het SP-bolwerk, zei haar zoon Jeroen Muller.