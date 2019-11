Oud-griffier adviseert Kamer over integriteit

Tweede Kamerleden kunnen vanaf begin volgend jaar terecht bij de voormalige griffier van de Tweede Kamer voor vragen over integriteit. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden is voor een periode van zes jaar benoemd tot onbezoldigd onafhankelijk adviseur integriteit.

De 150 volksvertegenwoordigers kunnen bij haar terecht voor vragen over de toepassing van de integriteitsregels. De adviseur komt elk jaar met een jaarverslag en kan ook aanbevelingen doen om de regels rond integriteit te veranderen.

De stap is genomen na kritiek van het anticorruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa. Dat vond dat er duidelijkere regels moesten komen over onder meer giften aan Kamerleden. GRECO verwees in zijn rapport naar het appartement dat toenmalig D66-leider Alexander Pechtold geschonken kreeg van een Canadese vriend. Pechtold meldde de gift niet aan de Kamer omdat het volgens hem een privékwestie betrof.

Een werkgroep van Kamerleden is daarna aan de slag gegaan en kwam vorig jaar met een rapport waarin werd aangegeven de advisering aan de Kamerleden over integriteit te verbeteren. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer nam dat over en heeft nu Biesheuvel-Vermeijden benoemd tot adviseur. Ze was van 2004 tot 2015 griffier van de Tweede Kamer.