Oud-generaal Van der Vlis, tegen uitzending Srebrenica, overleden

Generaal buiten dienst Arie van der Vlis, die zich verzette tegen de uitzending van Nederlandse blauwhelmen naar Srebrenica, is overleden. Hij stierf volgens het ministerie van Defensie zaterdag op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rijnsburg.

Van der Vlis was van mei 1992 tot augustus 1994 de hoogste baas van het leger. De functie van Commandant der Strijdkrachten heette toen nog Chef Defensiestaf.

Hij was tegen uitzending naar Srebrenica omdat hij vreesde dat het beveiligen van door de VN uitgeroepen veilige gebieden zonder een vredesregeling zeer problematisch zou worden. Hij vond ook dat Nederland destijds al genoeg deed in het voormalige Joegoslavië.

De veilige enclave Srebrenica werd in 1995 uiteindelijk ingenomen door Bosnisch-Servische troepen. Onder het oog van Nederlandse blauwhelmen (Dutchbat) werden Bosnische moslimmannen en -jongens weggevoerd. Ongeveer 7000 werden vermoord.

Van der Vlis zei in 2000 tegen de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica het „verschrikkelijk” te vinden dat Dutchbat zo vaak in het beklaagdenbankje heeft gezeten. „Er zijn zeker fouten gemaakt, maar de echte fouten zijn gemaakt in New York, Washington, Den Haag, Zagreb, Sarajevo en Pale.”

Hij stapte in 1994 op omdat hij zich keerde tegen een bezuiniging van bijna een miljard op Defensie.