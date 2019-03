Oud-CDA-minister Andriessen overleden

Oud-politicus Frans Andriessen is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden, na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten.

Andriessen was minister van Financiën onder premier Dries van Agt. Ook was hij twaalf jaar lang Eurocommissaris. Andriessen was ook de laatste partijleider van de Katholieke Volkspartij (KVP), voordat die opging in het CDA. Andriessen gold als een prominente CDA’er. Van 1990 tot 2009 was Andriessen hoogleraar Europese integratie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.