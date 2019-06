Oud-CDA-Kamerlid Mateman overleden

Wim Mateman, die achttien jaar voor het CDA in de Tweede Kamer zat, is overleden. Dat heeft een woordvoerster van het CDA bevestigd. Mateman was na het Kamerlidmaatschap vele jaren politiek actief in de Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk.

De in 1945 geboren Mateman werd geboren in de Achterhoek en was daar lang wethouder in Aalten. Hij zat ook in de Provinciale Staten van Gelderland. In 1979 maakte hij de overstap naar de landelijke politiek en kwam hij voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij bleef Kamerlid tot 1998.

In de Kamer hield hij zich onder meer bezig met handel en Defensie. Toen hij de Kamer moest verlaten omdat de nieuwe partijleiding de fractie wilde vernieuwen was hij erg teleurgesteld. Hij probeerde tevergeefs alsnog voor herverkiezing in aanmerking te komen.

Mateman kwam uit de Christelijk-Historische Unie (CHU), een van de partijen waaruit het CDA is voortgekomen. Aan het eind van zijn Kamerlidmaatschap pleitte hij nog voor een grotere rol voor de CHU omdat deze conservatief getinte bloedgroep ondervertegenwoordigd zou zijn in de partijtop.

Na zijn Kamerlidmaatschap was hij actief in de politiek van zijn woonplaats Rijswijk. Van 2003 tot 2014 was hij daar wethouder Financiën. Vorig jaar nam hij afscheid als fractievoorzitter.