Oud-CDA’er Bert de Vries wil af van euro

„Het europroject is mislukt, we moeten het beëindigen.” Oud-CDA-coryfee De Vries (82) legt zijn geestelijke nalatenschap vast in het boek ”Ontspoord kapitalisme”.

Daarin schuwt hij zelfkritiek niet. Als minister van Sociale Zaken was hij in de jaren negentig betrokken bij de invoering van de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie. Een kleine dertig jaar later heeft hij daar spijt van. „We hebben daar te gemakkelijk mee ingestemd”, stelde De Vries zaterdag in een interview met Trouw.

De spanningen tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten waren al groot bij de invoering van de euro en zijn door de coronacrisis alleen maar toegenomen, aldus de Vries, die van huis uit econoom is. „De zuidelijke landen zitten ongelooflijk diep in de staatsschulden.”

De Vries heeft ongetwijfeld een punt. Maar hoe serieus wordt de oud-bewindsman, die zich destijds op de linkervleugel van de partij bewoog, nog genomen? In ieder geval niet door het CDA. Tien jaar geleden zegde hij het partijlidmaatschap op omdat hij tegenstander was van regeren met de PVV. In de wandelgangen werd gefluisterd dat hij geregeld op de ChristenUnie stemde. Nu gaat vooral rechts aan de haal met zijn boek. FVD-voorman Baudet stelde: „Wijsheid komt met de jaren.” Een andere actieveling op Twitter concludeerde: „Zodra ze de politiek verlaten, vertellen ze allemaal de waarheid.”