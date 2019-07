Otten wil door met eigen partij

Eerste Kamerlid Henk Otten, die zondag door de top van Forum voor Democratie uit die partij werd gezet, gaat proberen een nieuwe, politieke beweging op te richten, zo maakte hij maandag bekend.

De jurist zegt een vuist te willen maken tegen „de onbetaalbare klimaatmaatregelen”, zo lichtte hij toe in het tv-programma Nieuwsuur. Andere speerpunten zijn een strenger immigratiebeleid „en het snel en drastisch verhogen van de besteedbare inkomens van de werkende middenklasse in Nederland.”

Otten, die mede-oprichter is van FVD, raakte eerder dit jaar bij zijn partij op een zijspoor, omdat hij zich als penningmeester eigenmachtig een onkostenvergoeding van zo’n 30.000 euro zou hebben toegekend. Vorige week kondigde de FVD-top onverwacht aan Otten als partijlid te royeren, omdat hij gesjoemeld zou hebben met de financiële administratie. Sinds zondag is hij definitief partijlid af.

Otten en Baudet koersen aan op vechtscheiding

Otten gaat door als zelfstandig senator en wil parallel daaraan dus gaan werken aan de oprichting van een nieuwe partij. Forum voor Democratie, zijn oude club, omschreef hij maandag in de media als „een soort sektarische fanclub van Thierry Baudet.”

Alle FVD-volksvertegenwoordigers in de provincies en de Eerste Kamer hulden zich na Ottens aankondiging in stilzwijgen. Uitzondering is FVD-senator en oud-D66-raadslid Dorien Rookmaker. Zij wil een poging doen om Forum en Otten via mediation weer op één lijn te krijgen, stelde ze dinsdag in de Telegraaf.

Forum had Ottens rol als penningmeester extern moeten laten onderzoeken en hem ruimte moeten bieden voor wederhoor, aldus Rookmaker in de krant. „Nu is het een welles-nietesdiscussie. Het handelen van het partijbestuur heeft niet geleid tot het oplossen van het probleem. Ik ga kijken of ik er iets beters van kan maken.”

Een woordvoerder van FVD wilde dinsdag geen commentaar geven.