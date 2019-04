Otten weg als medewerker FVD in Tweede Kamer

Henk Otten moet stoppen als medewerker van de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD). Het partijbestuur heeft hem gevraagd „eervol terug te treden”, meldt partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Thierry Baudet op Twitter.

Otten legde eerder deze week ook al zijn functie neer als penningmeester van FVD. Die zou moeilijk te combineren zijn met zijn toekomstige rol als fractieleider in de Eerste Kamer, waar FVD vanaf eind mei de grootste partij is. Baudet wenst hem „alle succes” met die nieuwe baan.

Vanmiddag heeft het partijbestuur @hendrikotten3 verzocht om na twee jaar intensieve samenwerking eervol terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie en zijn contract op te zeggen. We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 24 april 2019

Afgelopen weekeinde uitte Otten in een interview felle kritiek op Baudet. Hij hekelde diens rechtse koers en zou liever zien dat de partij zich bezig zou houden met praktische zaken in plaats van filosofische vergezichten. Baudet bezwoer evenwel dat van een „richtingenstrijd” binnen FVD geen sprake is.