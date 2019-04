Otten (FVD) in senaat, maar niet als fractieleider

Henk Otten is niet langer de beoogd leider van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD). Wel zal hij namens de partij lid worden van de Eerste Kamer. Dat is de uitkomst van overleg met alle kandidaat-senatoren, met uitzondering van Otten zelf. Dat maakte de partij op haar website bekend.

Otten raakte afgelopen week in opspraak vanwege een betaling van zo’n 30.000 euro die hij vanuit de partijkas aan zichzelf had gedaan, in zijn ogen voor verleende diensten. Hij zag zich genoodzaakt zijn plek in het partijbestuur op te geven.

„In het licht van de gerezen vertrouwensbreuk achten wij hem op dit moment geen geschikte kandidaat voor het lijstwoordvoerderschap”, stellen de aanstaande senatoren in een verklaring, ondanks de „enorme inspanningen” van Otten voor de partij.

Mooie verklaring EK-lijst #FVD: nu Otten oprechte excuses heeft aangeboden krijgt hij kans om vertrouwen te herstellen als EK-lid. Paul Cliteur nieuwe ad-interim woordvoerder. Hoop het nu achter ons te kunnen laten en blik weer te richten op de toekomst! https://t.co/eGmKge9jz1 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 29 april 2019

Baudet noemde de betaling die Otten aan zichzelf deed - en terugbetaalde toen anderen in de partij er bewust van werden - afgelopen week nog een „greep in de kas”. In de verklaring wordt nu gesproken van een „gecorrigeerde banktransactie”. Otten heeft daarvoor „oprechte verontschuldigingen aangeboden”, gaat de verklaring verder. „Nu is het zaak te werken aan herstel van het vertrouwen. Dat doen we graag met Henk als lid van onze toekomstige Eerste Kamer-fractie.”

De nummer twee op de lijst, Paul Cliteur, is door de partij aangewezen om tot de installatie van FVD in de Eerste Kamer op 11 juni het woord namens de fractie te voeren.

Heibel bij Forum; Baudet wint eerste slag