Otten en Baudet koersen aan op vechtscheiding

Het royement van mede-oprichter Henk Otten bij FVD is definitief. Kan het boek daarmee dicht, of wacht de partij een lange vechtscheiding?

Wie de perikelen tussen Forum voor Democratie en Otten volgt, moet geregeld naar adem happen. Woensdag kondigde de partij aan de senator uit de partij te zetten. Daarna begon een moddergevecht, dat zondagavond explodeerde.

Otten verstuurde een open brief waarin hij stelde dat FVD-parlementariërs en partijbestuurders „substantiële bedragen” zouden hebben ontvangen uit de FVD-kas. Hij daagde de partijtop uit de giften openbaar te maken. Nog geen uur later sloeg Forum terug met een persbericht, waarin het officiële royement van Otten wereldkundig werd gemaakt.

In de tekst vallen forse verwijten, zoals financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag, maar van fraude wordt Otten anders dan woensdag niet meer beticht. Dat kan toeval zijn, maar het kan ook betekenen dat Forum uit voorzorg een toontje lager zingt; zeker na Ottens eerdere dreigement om aangifte te doen wegens smaad.

Overigens werd al eerder duidelijk dat Forum een grote broek aantrok toen het de aanval op Otten opende. Zo bleek de constatering dat Forum „geen deugdelijke administratie” had gevoerd, niet te zijn gedaan door huisaccountant Van Noort Gassler & Co, maar afkomstig te zijn uit een intern partijonderzoek.

In een eveneens op zondag verspreide tijdlijn die de beschuldigingen van Forum aan Otten moet onderbouwen, worden veel oude kwesties opgerakeld. Drie aantijgingen zijn van recenter datum. Zo zou er vanaf de rekening van de partij een kleine 10.000 euro zijn gestort op de bankrekening van Ottens minnares, Otten zou cash-opbrengsten van de verkoop van FVD-parafernalia tijdens FVD-ledendagen in eigen zak hebben gestopt én hij zou zichzelf ook nog eens eigenmachtig met 5000 euro hebben beloond voor zijn inzet voor het wetenschappelijk bureau van de partij.

Hamvraag is evenwel of partijleider Baudet met deze opsomming voldoende in handen heeft voor de door hem gewenste, snelle scheiding. Druipt Otten af, of mobiliseert hij medestanders voor een georganiseerde tegenaanval?

Uitgesloten is dat laatste scenario zeker niet. Weliswaar bevestigt ook de accountant dat niet alle uitgaven die Forum heeft afgeboekt, met facturen of kasbonnen zijn onderbouwd maar als Ottens ontboezeming van zondag juist is, lijken tal van FVD’ers daaraan debet te zijn geweest.

Op NPO Radio 1 bleek de afgeserveerde senator maandag graag bereid alvast nadere opening van zaken te geven. Hij stelde dat behalve hijzelf ook de bestuurders Cliteur en Rooken van het wetenschappelijk partijbureau zich voor hun inzet zouden hebben beloond. Baudet zou een vakantietripje naar Thailand hebben betaald met een creditcard van de partij en dat pas hebben gecorrigeerd na commentaar van Otten. Ook zou de partijleider weleens 2000 euro cash uit de partijkas hebben gebietst bij Otten, omdat hij dat dringend nodig had.

Aan vechtlust ontbreekt het Otten dus niet en zijn binnenzak lijkt eveneens rijkelijk met belastende informatie te zijn gevuld. Als de voortekenen niet bedriegen, moet Baudet zich kortom opmaken voor een slepende vechtscheiding, waarvan de gevolgen voor Forum én voor hemzelf op dit moment nog niet kunnen worden overzien.