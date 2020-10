Orgelspel en Spurgeon klinken in Senaat

Met kort orgelspel leidde SGP-Eerste Kamerlid Peter Schalk dinsdag zijn betoog in tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Vanaf het spreekgestoelte liet Schalk via zijn telefoon een slotakkoord horen van het lied ”Ruwe stormen mogen woeden”, waarna hij de eerste vier regels citeerde.

„Een zeer passend lied voor het jaar 2020, dat ongetwijfeld de geschiedenis in zal gaan als het coronajaar”, lichtte Schalk toe.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen behandelt de Eerste Kamer de belangrijkste plannen van de regering voor 2021, zoals het kabinet die op Prinsjesdag presenteerde. De beschouwingen in de Eerste Kamer vinden ruim een maand na het gelijknamige debat in de Tweede Kamer plaats.

Niet alleen anno 2020 zijn de tijden donker, in letterlijke zin was dit ook vele jaren geleden zo in de Amerikaanse staat Connecticut, memoreerde de SGP’er aan het eind van zijn betoog uit het boekje ”Woorden van Spurgeon”.

„Tijdens een wetgevende vergadering scheen het zonlicht als door verduistering totaal te verdwijnen. Menigeen dacht dat de laatste dag aangebroken was en in ontsteltenis stelden sommige leden voor de zitting te schorsen.

Toen rees een oud puriteins raadsheer op en zei, dat, zo de dag des oordeels gekomen was, hij wenste gevonden te worden op zijn plaats en bezig zijn plicht te doen en daarom stelde hij voor, dat men kaarsen zou laten brengen om de beraadslagingen voort te zetten.”

Donkere tijden, ook nu, maar laten we doen wat onze hand vindt om te doen, aldus Schalk.