„Opvolger Zijlstra moet klein ego hebben”

De opvolger van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken moet iemand zijn met een klein ego, die dienstbaar is aan het land, snapt hoe politiek werkt, met twee benen in de wereld staat en respectvol omgaat met zijn medewerkers. Het uitgangspunt is verder dat het een VVD’er moet worden, net als Zijlstra.

Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de ministerraad. Hij liet weten dat de speurtocht naar een nieuwe minister nog wel ‘enige weken’ zal duren. Dat is volgens hem langer dan ‘een paar weken’, een termijn die hij eerder noemde. Op het Binnenhof circuleren geruchten dat de nieuwe minister pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zal worden benoemd.

Zijlstra trad dinsdag af omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen. Rutte onderstreepte dat „liegen nooit mag” , maar dat de consequenties van geval tot geval kunnen verschillen.