Opvolger voor opgestapte D66-senator

D66 heeft de opvolger bekendgemaakt van senator Henriëtte Prast, die uit onvrede over het beleid van de partij per direct uit de Eerste Kamer vertrok. Haar zetel in de senaat gaat naar Marion Gout-van Sinderen.

Prast zegde ook het lidmaatschap van de partij op. Zij vindt dat D66 dierenwelzijn hoger in het vaandel zou moeten hebben. Prast zou in mei sowieso stoppen als er een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. Ze staat niet op de kandidatenlijst van D66. De hoogleraar Finance aan de Tilburg University was sinds juni 2015 senator.

Gout-van Sinderen wordt op 5 of 12 maart geïnstalleerd. Ze is algemeen directeur bij Medisch Specialisten Noord West en zit voor D66 in de gemeenteraad van Wassenaar. Ze heeft van de partij toestemming gekregen om tegelijkertijd raadslid en senator te zijn. Gout-van Sinderen was onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal van Defensie en president-directeur van ProRail.