Opvolger van de stint mag dinsdag de openbare weg op

De opvolger van de stint mag dinsdag weer de openbare weg op. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer laten weten.

Begin vorige maand maakte de minister bekend dat de zogenoemde BSO-bus aan alle voorwaarden voldeed en binnenkort weer de weg op zou mogen. De elektrische bolderkar wordt vooral gebruikt door de kinderopvangbranche.

Het voertuig moest in 2018 van de weg af nadat een elektrische bolderkar in botsing was gekomen met een trein. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Onderzoek wees uit dat zich onder meer problemen met de rem konden voordoen.

Renzen vindt het fijn dat de stint nu weer op de openbare weg mag, maar hij wil dat goed voorbereiden. „We focussen ons eerst op de rijtrainingen. Er zijn nieuwe aandachtspunten. We moeten niet te snel willen, maar degelijk.” Bestuurders van de stint moeten voortaan eerst een training volgen. Ook is met de kinderopvangbranche afgesproken dat de BSO-bus zoveel mogelijk op rustige plekken wordt gebruikt, zoals op vrijliggende fietspaden of in gebieden waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden, maakte de minister in oktober bekend.

De Tweede Kamer gaf eerder al aan de stint graag weer op de weg te zien omdat die veel wordt gebruikt door kinderopvanglocaties. Die zitten met extra kosten omdat ze de stint niet mogen gebruiken.