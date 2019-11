Opvarende Nederlands schip verdronken in België

Een bemanningslid van een Nederland binnenvaartschip is maandagochtend gevonden in een kanaal in België. Een collega van hem, een 63-jarige Nederlander, is in kritieke toestand uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie in Brugge kon nog niet zeggen of het overleden slachtoffer een Nederlandse of Belgische man is.

Hoe de twee mannen te water zijn geraakt wordt nog onderzocht. Zij werden gevonden in het Boudewijnkanaal bij het dorp Zwankendamme, niet ver van de haven van Zeebrugge.

De schipper van het binnenvaartschip Vivaldi merkte rond 06.30 uur dat twee bemanningsleden niet aan boord waren, meldt het Laatste Nieuws. Hij zag al snel de Nederlander in het water. Die is eruit gehaald door de hulpdiensten en gereanimeerd. Voor de ander kwam hulp te laat.