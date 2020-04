Opvangplan asielkinderen op Grieks vasteland nog lang niet rond

Het plan van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit opvangkampen op de Griekse eilanden op het Griekse vasteland te laten opvangen, is nog lang niet rond. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn kritisch en de hulporganisatie die Broekers in de arm wil nemen heeft nog geen plan gezien.

D66 en ChristenUnie manen het kabinet al langer om een aantal minderjarige asielzoekers uit de kampen naar Nederland te halen om de druk op Griekenland te verminderen. De nood in de kampen is al jaren hoog, maar nu dreigt ook nog het coronavirus er toe te slaan.

Een flink aantal andere Europese landen neemt bovendien al wel een aantal kinderen op, voeren de twee coalitiepartners aan. Ze hebben nog niet met Broekers’ tegenvoorstel ingestemd. Dat de bewindsvrouw al openlijk over de plannen praat, wekt daarom verbazing.

„Wij blijven vasthouden aan een Nederlands aandeel bij herplaatsing, zoals elf landen dit nu hebben toegezegd”, laat CU-Kamerlid Joël Voordewind weten. Al spreekt hij wel van „een eerste goede stap”.

Broekers wil hulporganisatie Movement On The Ground, van Johnny de Mol, inschakelen om de opvang op het Griekse vasteland te regelen. Maar die heeft nog geen officieel plan gezien en weet dus nog niet of zij wil meewerken. „De plannen bevatten momenteel voor ons nog onzekerheden en de daadwerkelijke totstandkoming ervan is afhankelijk van diverse actoren.” Ze zien „een eventueel voorstel” van Broekers „met belangstelling tegemoet”.

Niet alleen Movement On The Ground, maar ook voogdij-organisatie Nidos zou Broekers’ plan moeten helpen uitvoeren. Broekers hoopt dat Nidos in Griekenland een voogdijsysteem kan opzetten naar Nederlands voorbeeld.

Broekers blijft tot dusver weigeren asielzoekers uit Griekenland naar Nederland te halen.