Opvanglocaties voor slachtoffers mensenhandel

In vijf Nederlandse gemeenten komen dit jaar nog extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met bijvoorbeeld psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Het gaat om Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft dat bekendgemaakt. Hij creëert in totaal 36 nieuwe plekken.

Met deze maatregel pakt het kabinet het tekort aan speciale opvangplekken voor deze mensen aan. In het regeerakkoord was hiervoor al 2 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

In 2018 bleek uit onderzoek van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel en de Universiteit van Tilburg dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel met complexe zorgvragen.