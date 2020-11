Opvang verwarde of risicovolle mensen wordt beter gespreid

Om tijdige en passende opvang en zorg voor kwetsbare mensen met een hoog veiligheidsrisico te regelen, komt er een betere spreiding over de bestaande opvang. Daartoe wordt een soort dashboard opgezet, dat aangeeft waar plaats is in de beveiligde opvang zodra dat nodig is voor een betrokkene. Daarnaast komt er een coördinatiepunt waar eventuele knelpunten in de opvang worden gemeld en opgelost.

Justitieminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) hebben daarover afspraken gemaakt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook de koepelorganisatie van gemeenten VNG en de geestelijke gezondheidszorg GGZ doen eraan mee, melden ze aan de Tweede Kamer. De bewindspersonen spreken van „een doorbraak in de aanpak” voor deze groep mensen.

Het gaat landelijk om ongeveer 1500 mensen die verward gedrag vertonen door een psychische stoornis, een verstandelijke beperking, een verslaving of een combinatie daarvan en daarbij een risico vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. Omdat er een tekort is aan passende opvang voor deze mensen, heeft de politie er vaak veel werk aan als zij ergens overlast veroorzaken.

Begin volgend jaar moet het dashboard in werking treden.