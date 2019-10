Opstelten trekt het boetekleed aan om bonnetjesaffaire

Ivo Opstelten geeft toe fouten te hebben gemaakt in de bonnetjesaffaire die uitmondden in zijn aftreden. Dat valt te lezen in een biografie van de oud-minister van Justitie en Veiligheid, schrijft het AD.

In een donderdag te verschijnen biografie 'Opstelten, een leven in het openbaar bestuur' zegt de liberaal dat hij "fouten maakte" in de zaak rond crimineel Cees H. en de kwestie "totaal heeft onderschat".

In maart 2014 onthulde Nieuwsuur dat Fred Teeven in zijn tijd als officier van justitie een deal maakte met crimineel Cees H.Onduidelijk was niet alleen of de deal in de haak was, maar ook de hoogte van het bedrag dat ermee gemoeid was, bleek ongewis. De onderliggende documenten, het ‘bonnetje’, waren aanvankelijk onvindbaar.

Hoewel nog onbekend was welk exact bedrag met die schikking was gemoeid, rekende Opstelten in een Kamerdebat uit het hoofd voor wat dit geweest moest zijn. Dat bleek later bij lange na niet te kloppen. Hij zegt daar nu over dat dit "enorm stom was".