Oproep Van der Staaij: Tel wat vaker tot tien

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij schreef vorige week in de ochtendkranten een open brief aan heel Nederland. Daarin doet hij de oproep om wat vaker tot tien tellen. Hij maakt zich zorgen over grensoverschrijdend taalgebruik in de Kamer, op Twitter en in mailverkeer.

Al een dag later krijgt Van der Staaij steun uit onverwachte hoek. Renate Wennemars, columnist in de Stentor-bladen, spreekt haar steun uit voor de oproep van de SGP-voorman. Wennemars was vroeger tv-presentator bij SBS 6. Haar man was schaatser. Toen ze kinderen kreeg, is ze gestopt met haar werk als presentator.

„Hij sluit af met de tip om ook eens ”tien woorden” op te zoeken op Google. Eén keer gebruikt hij het woord Jezus in zijn oproep. ”Zalig zij de vreedzamen, zei Jezus”, staat er. Meestal haak ik af bij dit soort woorden. Maar deze keer niet”, schrijft ze.

Van der Staaij heeft een snaar geraakt: „Soms heb ik het gevoel alsof ik een zwarte poel van narigheid ben, met slechts een flinterdun laagje beschaving. En er hoeft maar iets kleins te gebeuren of de vieze drek spuit door die dunne oppervlakte.”

Ze eindigt met: „Dus ja: tot 10 tellen helpt vast. Je neemt dan even tijd om te relativeren. Daar heb je die tien geboden natuurlijk niet voor nodig. Maar misschien helpt het voor sommigen. Dus bedankt meneer Van der Staaij. We doen er ons voordeel mee.”